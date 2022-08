Oportunidade: Conheça os cursos gratuitos do IFPR Campus Arapongas

Da Redação

IFPR de Arapongas fica localizado na Rua Surucuá-Açu, 321, Vila Araponguinha

Nesta quarta-feira (10), a Prefeitura Municipal de Arapongas divulgou os cursos que estão disponíveis no Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Avançado Arapongas. A instituição oferece cursos gratuitos e as inscrições devem ser feitas através do site.

O campus da IFPR da Cidade dos Pássaros fica localizado na Rua Surucuá-Açu, nº 321, na Vila Araponguinha. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 9 9875-1250.

Confira quais são e detalhes dos cursos disponíveis:

Técnico em Melhoria de Processos



Duração: 02 anos

Público alvo: Pessoas que já terminaram o Ensino Médio

Aulas: Presenciais, de segunda a sexta feira, das 19h às 22h15

Início das aulas: Abril de 2023

Pré inscrições abertas

Temáticas Emergentes em Educação

Duração: 03 meses - Curso de formação inicial e continuada

Público: Acima de 16 anos, educadores e/ou estudantes

Aulas: Presenciais, toda segunda-feira, das 19h às 22h30

Início das aulas: 12 de setembro de 2022

Inscrições de 15 a 29 de agosto





Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis

Duração: 03 meses

Público Acima de 18 anos, educadores, estudantes com Ensino Médio concluído

Aulas: Presenciais, terças e quartas-feiras, das 19h às 22h

Início das aulas: 13 de setembro de 2022

Inscrições de 15 a 29 de setembro

fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas

