Oportunidade: confira as vagas de emprego em Arapongas

Da Redação

Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulga as vagas de emprego disponíveis da semana. Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, localizada na Rua Condor, 1145, Centro, das 8h às 13h30.

Em casos de dúvidas e demais informações, os interessados devem ligar diretamente na Agência do Trabalhador, pelo telefone: 3275-1596 ou 3902-1312.

O agendamento para o atendimento deve ser feito pelo site: www.justica.pr.gov.br

