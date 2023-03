Operação “Vicário”: Gaeco prende integrante de quadrilha em Arapongas

Da Redação

A ação também aconteceu em Rolândia e Londrina

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) deflagrou na manhã desta sexta-feira (31), a Operação “Vicário”, destinada a reprimir crimes de organização criminosa, furto, roubo e adulteração de sinais identificadores de veículos, além de crimes contra a fé pública, estelionato e lavagem de dinheiro. Em Arapongas, no Paraná, um homem, integrante do grupo, foi preso.

A investigação que desencadeou a Operação Vicário é resultado do intercâmbio de informações e apoio efetivo de todos esses órgãos, e ainda da Polícia Civil do Paraná.



No total, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 30 mandados de busca e apreensão em 16 municípios: Passos-MG, Piumhi-MG, Capitólio-MG, Itaú de Minas-MG, Fronteira-MG, Franca-SP, Bebedouro-SP, BauruSP, Londrina-PR, Arapongas-PR, Rolândia-PR, Itajaí-SC, Campo Grande-MS, Naviraí-MS, São Luís-MA e Presidente Dutra-MA.

Conforme o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), que investigou a quadrilha, em Arapongas, Rolândia e Londrina, eram dois alvos em cada cidade.

Ainda de acordo com o Gaeco, o alvo em Arapongas teria envolvimento com a falsificação de documentos dos veículos furtados.

Em resumo, revelou-se a existência de uma organização criminosa com articulação interestadual, dedicada à subtração de veículos de luxo com emprego de equipamentos eletrônicos para a codificação de chaves e partida dos motores; posterior clonagem, mediante adulteração da numeração do chassi e de outros sinais identificadores, replicação de placas e transplante de documentos de registro; e, finalmente, a destinação econômica dos dublês com táticas para dificultar o rastreio documental, despistar o rastreio físico do veículo e conferir aparência lícita nas transações comerciais simuladas.

Uma particularidade da atuação desse grupo delinquente foi o superdimensionamento de seus ganhos com a evolução do modus operandi padrão, consistente em subtrair, esquentar e vender veículos no mercado clandestino, para modalidade criminosa bem mais lucrativa, consistente na venda de parte dos veículos clonados por preço de mercado, enganando adquirentes de boa-fé.

Até o momento, foram identificados pelo menos oito veículos subtraídos, avaliados em 2,3 milhões de reais, destacando-se uma Toyota SW4 das quatro furtadas em Escarpas do Lago na madrugada de 16 de abril de 2022; uma Toyota Hilux das duas furtadas em Ilicínea na madrugada de 30 de julho de 2022, durante a Festa do Peão, e duas Toyota Hilux das sete caminhonetes subtraídas em Capitólio, na noite de 14 de novembro de 2022, durante o show do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

Foram apurados um crime de roubo, sete crimes de furto, três crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, três crimes de lavagem de dinheiro, um crime de receptação qualificada, dois crimes de uso de documento público falsificado, três crimes de falsidade ideológica, um crime de falsificação de documento público e dois crimes de estelionato, além do crime de organização criminosa.

Participaram das diligências 11 Promotores de Justiça, nove servidores do Ministério Público, 114 policiais militares e 26 policiais civis. As investigações prosseguem.

Fruto de investigação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Unidade Regional de Passos, e pela 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Passos, a operação foi deflagrada com o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil de Minas Gerais, do GAECO-Uberaba/MG, do GAECO-Franca/SP, do GAECO-Ribeirão Preto/SP, do GAECO-Bauru/SP, do GAECO-Itajaí/SC, do GAECO-Londrina/PR, do GAECO-Central/MA, do GAECOTimon/MA e do GAECO-MS.











