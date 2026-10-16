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"OPERAÇÃO SENTENÇA"

Operação policial resulta na prisão de procurado pela Justiça em Arapongas

Homem foi localizado durante abordagem no bairro Bandeirantes e levado para a unidade prisional da cidade

Escrito por Da Redação
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Operação policial resulta na prisão de procurado pela Justiça em Arapongas
Autor Homem foi levado à delegacia - Foto: Arquivo TN

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso por equipes da Polícia Militar na manhã de quinta-feira (15), no bairro Bandeirantes, em Arapongas. A ação fez parte da "Operação Sentença", voltada ao cumprimento de ordens judiciais.

- LEIA MAIS: Suspeito esconde pedras de crack na boca e acaba preso no centro de Apucarana

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A abordagem aconteceu na Rua Japim. Durante a fiscalização de rotina, os agentes checaram a documentação do suspeito e confirmaram a existência de uma ordem de prisão expedida pela Vara Criminal da comarca de Medianeira.

Após ser informado sobre seus direitos garantidos pela Constituição, o homem recebeu voz de prisão no local. Em seguida, ele foi encaminhado para a Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

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ARAPONGAS Operação Sentença ordem de prisão POLICIA MILITAR prisão em aberto Vara Criminal
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