Operação policial resulta na prisão de procurado pela Justiça em Arapongas

Homem foi localizado durante abordagem no bairro Bandeirantes e levado para a unidade prisional da cidade

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso por equipes da Polícia Militar na manhã de quinta-feira (15), no bairro Bandeirantes, em Arapongas. A ação fez parte da "Operação Sentença", voltada ao cumprimento de ordens judiciais.

- LEIA MAIS: Suspeito esconde pedras de crack na boca e acaba preso no centro de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A abordagem aconteceu na Rua Japim. Durante a fiscalização de rotina, os agentes checaram a documentação do suspeito e confirmaram a existência de uma ordem de prisão expedida pela Vara Criminal da comarca de Medianeira.

Após ser informado sobre seus direitos garantidos pela Constituição, o homem recebeu voz de prisão no local. Em seguida, ele foi encaminhado para a Casa de Custódia de Arapongas, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.