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POLÍCIA CIVIL

Operação mira quadrilha que aplicou golpe de R$ 550 mil em empresário de Arapongas

Ação conjunta das polícias civis do Paraná e do Rio de Janeiro cumpriu mandados em Campos dos Goytacazes e na capital fluminense

Escrito por Da Redação
Publicado em 18.06.2026, 10:29:35 Editado em 18.06.2026, 10:29:32
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Operação mira quadrilha que aplicou golpe de R$ 550 mil em empresário de Arapongas
Autor Sede da 22ª SDP, de Arapongas - Foto: TNOnline

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), em ação conjunta com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ), deflagrou nesta quinta-feira (18) a Operação Cedro de Ouro para desarticular o núcleo financeiro de uma quadrilha especializada no golpe do "falso advogado". A ação investiga um estelionato eletrônico que causou um prejuízo de cerca de R$ 550 mil a um empresário da cidade de Arapongas, no norte paranaense. O objetivo da força-tarefa é aprofundar as investigações, apreender bens e descapitalizar o grupo criminoso organizado.

-LEIA MAIS: Caso da decapitação de 2017 tem novo julgamento nesta quinta-feira em Apucarana

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Durante a ofensiva, agentes da 22ª Subdivisão Policial da PCPR e da 134ª Delegacia da PCRJ cumpriram seis mandados de busca e apreensão em Campos dos Goytacazes (RJ), tendo como alvos residências e estabelecimentos comerciais ligados ao setor joalheiro. Simultaneamente, a polícia fluminense executou um mandado de busca e prisão contra um investigado na Ilha do Governador, na cidade do Rio de Janeiro. Até o momento, dois alvos da operação permanecem foragidos.

O crime que motivou a operação ocorreu em dezembro de 2025. Na ocasião, a vítima caiu em uma fraude articulada com o uso de dados judiciais verdadeiros, o que deu credibilidade ao golpe. Os estelionatários entraram em contato com o empresário se passando por advogados e por juízes de tribunais superiores, exigindo a transferência de altos valores sob o falso pretexto de que o pagamento de taxas era necessário para a liberação de indenizações retidas no Poder Judiciário.


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estelionato eletrônico fraude judicial golpe do falso advogado investigação criminal Operação Cedro de Ouro Polícia Civil do Paraná
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