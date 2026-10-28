Operação da PM tem dois confrontos em Arapongas; um suspeito morreu e outro ficou ferido

Ação contra o tráfico de drogas e de armas mobiliza equipes em diferentes bairros nesta quarta-feira (28)

Uma operação conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) com apoio da Polícia Militar (PM) realizada na manhã desta quarta-feira (28) terminou em dois confrontos com suspeitos em Arapongas, no norte do Paraná. Um homem morreu no Jardim Ulisses Guimarães, enquanto outro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) após o segundo confronto. O estado de saúde dele não havia sido confirmado até a última atualização.



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A operação tem como objetivo combater o tráfico de drogas e de armas, além de investigar outros crimes. Ao todo, são cumpridos 17 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em diferentes pontos de Arapongas.



Um dos confrontos ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial em um endereço no Jardim Ulisses Guimarães, onde o suspeito estava com a mãe. Conforme informações preliminares, ele ameaçava servidores da segurança pública. O homem foi baleado e morreu no local. No endereço onde o suspeito morreu, as equipes também encontraram drogas durante as buscas, com o auxílio de cães farejadores.



O segundo confronto foi registrado na Rua Graveteiro, na região do Jardim São Bento. Nesse local, outro suspeito foi atendido pelo Samu. Até o momento, não há confirmação oficial sobre o estado de saúde dele.

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A investigação também envolve suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas e de armas. Conforme informações preliminares, um dos alvos da operação ostentava armas nas redes sociais.

A operação segue em andamento, e novas informações sobre os confrontos e o cumprimento dos mandados devem ser divulgadas pelas forças de segurança.

Matéria em atualização.