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TRÁFICO DE DROGAS

Operação da PM prende quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Arapongas

Fase 3 da Operação Útil cumpriu mandados judiciais e realizou buscas em residências nas primeiras horas desta sexta-feira

Escrito por Da Redação
Publicado em 10.07.2026, 09:56:19 Editado em 10.07.2026, 10:08:20
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A Polícia Militar do Paraná deflagrou, nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (10), a terceira fase da "Operação Útil". A ação, coordenada por equipes da Sétima Companhia de Arapongas, resultou no cumprimento de quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão domiciliares. O objetivo principal da ofensiva foi desarticular atividades ligadas ao tráfico de entorpecentes na região.

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De acordo com as autoridades, a operação é o desdobramento de investigações contínuas iniciadas há dois anos. Os alvos foram localizados em suas respectivas residências durante as incursões das equipes policiais logo ao amanhecer.


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Operação da PM prende quatro pessoas em flagrante por tráfico de drogas em Arapongas
AutorFoto: Reprodução vídeo

Em entrevista, a capitã Kelly detalhou o histórico e o balanço inicial das atividades realizadas pelas equipes na data de hoje. "Essa operação de hoje é a Operação Útil Fase 3. Desde 2024, essa ação teve início e, hoje, a equipe da Polícia Militar deu cumprimento a quatro mandados de prisão e quatro mandados de busca e apreensão em residências" afirmou.

A motivação por trás das ordens judiciais expedidas contra os investigados foi confirmada pela coordenação da operação como sendo exclusiva da área de narcóticos.

Ao ser questionada sobre a natureza dos crimes cometidos pelos detidos, a capitã Kelly foi enfática sobre o foco da ação. "As situações são todas relacionadas ao crime de tráfico de drogas. Portanto, todos os envolvidos que foram presos nessa manhã têm relação com o tráfico de drogas" esclareceu a oficial.

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Os materiais apreendidos e os detidos foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis. A Polícia Militar informou que as diligências continuam e que novas fases da operação não estão descartadas para a manutenção da segurança pública local.

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ARAPONGAS MANDADOS DE PRISÃO Operação Útil POLICIA MILITAR segurança pública trafico de drogas
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