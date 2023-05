Onofre se reúne com Ortega para falar sobre as obras em Arapongas

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

João Carlos Ortega e Sérgio Onofre

O Prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido nesta segunda-feira (8) com o secretário chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega. Na pauta, as várias obras que o município mantém em andamento e que avançam para a reta final. Entre elas a ampliação da pista do Aeroporto Municipal, o Centro de Detenção Provisória (CDP) e a estação elevatória de esgoto e a adutora de água que vão atender o Residencial Bem Viver. “Queremos uma atenção prioritária para a conclusão dessas obras, sobretudo nos detalhes finais, pois o próprio governador Ratinho Júnior já manifestou o interesse de estar em Arapongas e fazer a entrega oficial desses investimentos”, assinalou o prefeito.

continua após publicidade .

Atenção especial, segundo ele, precisa ser dada principalmente para a execução da elevatória de esgoto que atenderá o Residencial Bem Viver, uma vez que a obra da primeira leva de casas e a pavimentação da Estrada da Aliança, que dá acesso ao novo núcleo habitacional, já se encontram bem adiantadas. Nesta terça-feira, o prefeito deverá cumprir agenda na Senapar, onde tratará sobre o mesmo assunto.

-LEIA MAIS: Apucarana vai ganhar o centro de inovação da confecção

continua após publicidade .

Sérgio Onofre destacou o apoio que Arapongas sempre teve junto ao secretário Ortega. “Desde que ele atuava na Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, a SEDU, e até antes disso, na época em que assessorava o Ratinho Júnior quando este era deputado, sempre tivemos o apoio e a atenção integral do Ortega. É sempre bom ter a oportunidade de apresentar a ele o andamento dos nossos pleitos e contar com ele para que as nossas reivindicações caminhem da melhor maneira possível dentro dos diversos órgãos de governo”, finaliza Onofre.

Siga o TNOnline no Google News