Onofre reúne o secretariado e reforça importância da gestão integrada

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre (PSD), convocou nesta segunda-feira (08) a primeira reunião do ano junto ao secretariado municipal. O encontro abre a agenda do Executivo em 2024. Na oportunidade, foram alinhadas as metas de gestão, além de outras pautas voltadas para a eficiência da máquina pública, direcionadas para ações estratégicas integradas, buscando atender as demandas da população. Onofre reiterou todo o trabalho executado ao longo dos últimos sete anos e as perspectivas de um novo ritmo para 2024.

continua após publicidade

-LEIA MAIS: Arapongas tem nova secretária municipal de Educação

“Os últimos anos foram de muito de trabalho e resultados satisfatórios. Este ano queremos avançar ainda mais, por meio de serviços integrados que potencializam o desenvolvimento da cidade. Sabemos da competência de cada secretário e secretária. Juntos vamos cumprir todos os nossos compromissos junto a cada cidadão e cidadã, com um trabalho alinhado entre todas as pastas”, disse. Onofre também destacou a importância do controle e da redução de gastos e gestão efetiva dentro de todas as secretarias e departamentos coligados.

continua após publicidade

“É importante andarmos juntos com as finanças do município. Por isso, o diálogo direto junto à nossa Secretaria de Finanças e também com a Secretaria de Planejamento será fundamental para potencializar os serviços dentro do viável. Fechamos os anos anteriores com as contas em dia e assim queremos seguir em 2024”, pontuou. AVALIAÇÃOEntre os assuntos abordados durante a reunião, também foi mencionado sobre o horário de funcionamento da Prefeitura de Arapongas.

Desde o último dia 30 de outubro, o atendimento ao público acontece das 8 às 13 horas, de forma ininterrupta, ficando de fora os chamados serviços essenciais, como saúde, educação, limpeza pública e outros julgados indispensáveis pelos respectivos secretários de cada pasta. Tal medida levou em consideração a necessidade de ação planejada e transparente, prevenindo riscos e corrigindo desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, a fim de se manter a responsabilidade na gestão fiscal.

Ainda segundo Onofre, uma pesquisa de satisfação deverá ser feita com a população. “Percebemos neste período que o novo horário foi avaliado como positivo pela população, pois possibilitou o acesso aos serviços municipais no horário do almoço, facilitando, sobretudo, os atendimentos na área da saúde e tributos. Mesmo assim, vamos fazer uma pesquisa junto à comunidade e avaliar a permanência ou não deste horário de funcionamento”, falou.

Por fim, o prefeito reiterou sobre o comprometimento dentro da gestão, tendo como umas das peças fundamentais o respeito. “É dever e obrigação do poder público estar atento às demandas, indo a campo resolver os problemas e atender as reais necessidades da população, sempre com respeito e atenção ao próximo”, disse.



Siga o TNOnline no Google News