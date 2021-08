Da Redação

Onofre recebe visita de agradecimento da família Kümmel

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu em seu gabinete a visita de representantes da família Kümmel, entre eles, o empresário Sr. Sérgio Kümmel, Jane, Roberto e o diretor da empresa Moinho Arapongas, Daniel Kummel. O encontro foi para agradecer a homenagem ao empresário fundador da indústria Moinho Arapongas “Paulo Walmor Kümmel”, nome que será dado ao Contorno Viário de Arapongas - trecho da BR-369 entre o Km 180 e o Km 190. A Lei Estadual nº 20638 foi publicada no mês passado, em diário oficial da Casa Civil. O ato foi um pedido do prefeito Sérgio Onofre e encaminhado através do deputado estadual Tiago Amaral (PSB). “ Nossa família se sente lisonjeada com tamanha homenagem, tendo em vista que o Contorno de Arapongas é uma das maiores e mais esperadas obras em benefício do município”, disse Sérgio Kümmel.

continua após publicidade .

Onofre reiterou a importância que a homenagem traz junto a uma obra esperada por décadas pelos araponguenses. “ Denominamos esse trecho da BR-369 do qual faz parte o nosso tão sonhado contorno viário. Assim, homenagearmos o Sr. Paulo Kümmel, que foi um grande empresário do município. Uma grande obra que homenageia um grande homem que esteve à frente do seu tempo”, encerrou.