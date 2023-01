Onofre prestigia formatura de alunos dos cursos do Senai

Da Redação

Na noite desta quinta-feira, 26, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, acompanhado do secretário municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), Nilson Violato, participou da cerimônia de formatura dos alunos do Serviço Nacional da Indústria (Senai).

O ato aconteceu no auditório do Senai, na Rua Guaratinga, e contou também com a presença do gerente de Educação, Victor Cunha, coordenadora de Educação, Daniele Cristina Araújo Costa e a gerente da Agência do Trabalhador, Queli Cristina Mira. Foram entregues certificados aos alunos dos cursos de: auxiliar de eletricista predial e costureiro de revestimento para estofados. Onofre parabenizou os formandos e, reforçou a importância da qualificação profissional. “ O conhecimento adquirido jamais será tirado de vocês. E ter chegado até aqui, mostra o empenho e comprometimento de cada um. Desejo todo o sucesso. E parabenizo também o Senai, que oferece cursos e capacitações, favorecendo o mercado de trabalho”, falou.

Segundo Violatto, a Agência do Trabalhador de Arapongas, está à disposição para orientar e encaminhar os alunos recém-formados para respectivas vagas de emprego. “ Boa oportunidade para o preenchimento dessas vagas que necessitam de mão de obra qualificada. Uma grande parceria entre o Senai, Prefeitura de Arapongas e a Semude. Estamos orgulhos e satisfeitos com o resultado”, salientou. Todos os alunos foram certificados.

