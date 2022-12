Onofre participa de instalação da Procuradoria Especial da Mulher

Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, participou da solenidade de instalação da Procuradoria Especial da Mulher, ocorrida na sede da Câmara Municipal de Arapongas. “Um grande e importante passo na defesa dos direitos femininos. Além de possibilitar a fiscalização e estruturação da rede de proteção às mulheres. Um dia importante para Arapongas”, falou Onofre.

No evento, o presidente do legislativo, Rubens Franzin Manoel, concedeu um certificado designando a vereadora Meiry Farias, como Procuradora Especial da Mulher, a vereadora Marilsa Staub Vendrametto, como Procuradora Adjunta, e a servidora da casa, Janaína Caren Perez, como diretora.

A Procuradoria, de acordo com a Resolução que a criou, tem por finalidade a defesa e a promoção da autonomia, empoderamento e representação das mulheres, bem como o enfrentamento a todas as formas de discriminação e de violência contra as mulheres.

Também compete ao órgão promover a participação mais efetiva das vereadoras nas atividades da Câmara de Vereadores e, ainda, receber, acompanhar e encaminhar aos demais órgãos competentes as denúncias de violência e discriminação contra as mulheres.

Irá ser de obrigação da Procuradoria Especial da Mulher, ainda, fiscalizar e acompanhar a execução dos Governo Federal, Estadual e Municipal que visem a promoção da autonomia, empoderamento e enfrentamento à violência contra mulheres.

