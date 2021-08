Onofre entrega documento de aprovação de loteamento

Da Redação

Representantes da Pacaembu Construtora, responsável pela obra das 1.479 casas que serão construídas em Arapongas através de programa do governo do Estado de Paraná, estiveram na tarde desta sexta-feira (13) com o prefeito Sérgio Onofre. O vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani, também participou do encontro. Onofre e Milani entregaram à Pacaembu os documentos referentes à aprovação do loteamento, que seguirá agora para o Cartório de Registro de Imóveis. “É mais um passo importante na concretização desse projeto, que vai tornar realidade o sonho da casa própria para 1.479 famílias”, afirmou o prefeito.

continua após publicidade .

Fred Escobar, diretor de relações institucionais da Pacaembu, disse que a previsão é de que o cartório libere a documentação até o dia 13 de setembro. A partir daí, o caminho fica livre para o início do empreendimento. O prefeito informou que o governador Ratinho Júnior e outras lideranças deverão estar presentes no início das obras, assim como tem ocorrido em outras regiões do Estado. Na primeira etapa, serão construídas em Arapongas 719 unidades, incluindo algumas dependências para estabelecimentos comerciais que vão atender as famílias contempladas.

O conjunto residencial a ser construído em Arapongas será localizado na região Oeste da cidade, no prolongamento da Rua Tangará. Cada casa terá 43,85 metros quadrados. Fred Escobar estima que a construção das 1.479 casas vai gerar cerca de quatro mil empregos. O empreendimento será financiado pela Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e faz parte de uma série de investimentos planejados pela empresa paulista, totalizando cerca de 9 mil unidades habitacionais no Paraná até o fim de 2022. O financiamento será feito em até 360 meses, através do programa habitacional Casa Verde e Amarela, do Ministério do Desenvolvimento Regional.

continua após publicidade .

Para tirar dúvidas ou saber mais sobre o empreendimento, os interessados podem entrar em contato com a Pacaembu pelo 0800 735 7501 ou pelo (43) 99101-1814 (WhatsApp).