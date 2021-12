Onofre entrega chave simbólica da cidade ao Papai Noel

Da Redação

Na noite desta segunda-feira (6), Arapongas realizou a abertura oficial da programação do Natal 2021. O cronograma contou com o início do funcionamento das luzes natalinas na Avenida Arapongas e com uma decoração especial em toda a Praça da Igreja Matriz. Um presépio representando o nascimento do Menino Jesus também foi instalado no coreto na praça. Na sequência, o público acompanhou a apresentação “Show em Movimento”, do violinista Simão Wolf.

O caminho para o show foi aberto pela Caravana de Natal da ACIA por ruas e avenidas da cidade. A carreata festiva seguiu para a Estação Cultural Milene – Feira da Lua. No local, o público acompanhou também uma apresentação da banda Big Band e a entrega simbólica da chave da cidade ao Papai Noel pelo prefeito Sérgio Onofre. No decorrer da noite, o violinista seguiu com o show em palco instalado no pavilhão central da Estação Cultural Milene.

Para Onofre, este é um momento muito especial, que simboliza, aos poucos, um retorno das festividades após o crítico período da pandemia. “Hoje, temos a esperança de dias melhores e de um grande ano para 2022.

A pandemia não acabou, precisamos manter alguns cuidados básicos, mas a soma de todos os esforços ao longo de 2020 e 2021 já nos permite celebrações como esta, que vem para aquecer nossos corações, nos dar cada vez mais garra para seguirmos, sem esquecer daquelas pessoas queridas que infelizmente partiram. Tragam a família e os amigos para que possam ver de perto a nossa linda decoração, feita com muito carinho”, disse Onofre.

O Natal 2021 é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos e da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA).