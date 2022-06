Onofre e Ratinho Jr visitam obras no Aeroporto de Arapongas

Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, recebeu no fim da tarde desta terça-feira (28), o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que havia pousado no começo da tarde, no Aeroporto Municipal Alberto Bertelli, para cumprir agenda na região. Na oportunidade, Onofre reiterou junto ao governador o início da obra de extensão e o alargamento da pista de pouso do Aeroporto Municipal, que resultará em uma pista de 30 metros de largura.

A extensão também vai ganhar mais de 200 metros, chegando em 1.401,04 metros. Na última segunda-feira (27), Onofre assinou a ordem de serviço para a execução das obras. E já no início desta terça (28), maquinários começaram as etapas de terraplanagem. O investimento é de R$ 8.525.761,03, sendo R$ 3 milhões em recursos próprios e R$ 5.525.761,03 a fundo perdido do Governo do Estado. “Estamos recebendo o nosso governador Ratinho Jr, oficializando a ordem de serviço para as obras do Aeroporto Municipal. Algo esperado há muitos anos.

O governador nos ajudou com o projeto e agora já é algo que sai do papel. Um investimento que vem para valorizar ainda mais Arapongas, se tornando cartão de visita para a nossa cidade, favorecendo o segmento, aumentando a possibilidade de transporte viário e de negócios. Agradecemos todo o apoio”, disse.

Onofre mencionou também a vinda de recursos estaduais, R$ 3 milhões, destinados para o hospital Irmandade Santa Casa, além da inauguração da Escola Cozinha do Cerena, a ser realizada nesta quinta-feira, 30, que também conta com recursos estaduais. Ratinho Jr, aproveitou para parabenizar os serviços desenvolvidos no município.

"Arapongas vem crescendo e se desenvolvendo com obras por todos os lugares. Este é um aeroporto importante para o Paraná, não apenas pelos voos comerciais, que ligam Arapongas a Curitiba, e de Curitiba para qualquer lugar do mundo, mas também, por termos aqui um grande polo industrial e uma oficina de aviões. E isso gera mão de obra e emprego qualificado. É com muito orgulho que autorizamos este investimento que vai modernizar todo o Aeroporto de Arapongas, favorecendo também demais cidades da região”, frisou.

Participaram também o vice-prefeito Jair Milani, o presidente da Câmara, Rubens Franzin Manoel, vereadores da base aliada, secretários municipais, os deputados estaduais Tiago Amaral, Cobra Repórter e Tercílio Turini, representantes da empresa responsável pelas obras, a Impacto Construções Ltda, e o provedor da Irmandade Santa Casa de Arapongas, Leonardo Daleffe.

