Da Redação

Onofre e deputado Cobra visitam obras de reforma do Cerena

Nesta quarta-feira (16), o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e o deputado estadual Cobra Repórter, acompanhados pela secretária de Segurança Alimentar e Nutricional, Niele Melo, e pelos vereadores Sebastião Ferreira (Cecéu) e Antonio Aparecido Ribeiro dos Santos, o Toninho da Ambulância, visitaram as obras de reforma e ampliação do Centro de Referência Alimentar e Nutricional de Arapongas (Cerena), para os quais o deputado destinou recursos.

continua após publicidade .

No local ocorrem aulas de confeitaria, panificação, manipulação de alimentos, projetos de capacitação e geração de renda para as famílias cadastradas nos três Centros de Referência de Assistência Social (Cras). A verba é de R$ 350 mil por meio de emenda parlamentar, para a reforma, e mais R$ 160 mil obtidos junto à Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Seab), para os equipamentos e cursos.

Cobra Repórter recebeu um agradecimento especial do prefeito Sérgio Onofre. “Este é um local que vamos deixar muito bonito para atender a todos. De manhã nossos idosos pegam os pães. É aqui que também entregamos as cestas básicas para os que precisam e, o mais importante, é onde ocorrem as oficinas profissionalizantes de panificação. Também temos aqui a vaca mecânica, que produz leite de soja que faz bem para as crianças. Quero agradecer o deputado Cobra Repórter, que sempre nos atende através dos vereadores Cecéu e Toninho. Também agradeço ao governador Ratinho Junior”, enfatizou.

continua após publicidade .

Já o deputado Cobra Repórter destacou que as obras de reforma e ampliação do Cerena, assim como os equipamentos que chegaram, vão deixar o espaço totalmente adequado para os cursos de panificação e confeitaria e para o atendimento da população. “É fundamental para garantir a profissionalização das pessoas e a geração de oportunidades e de renda”, afirmou.

(Com Assessoria)