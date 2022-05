Onofre e comitiva tratam com governador sobre investimentos

Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, esteve reunido nesta segunda-feira (30) com o governador Ratinho Júnior. Na pauta, vários assuntos de interesse do município, com destaque para a criação do Batalhão da Polícia Militar, a retomada das obras do contorno viário e a inauguração da Escola Estadual da Zona Sul. “Foi uma reunião proveitosa, em que pudemos mais uma vez avançar a nossa pauta de parcerias com o governo estadual, sabendo que várias ações precisam ter maior rapidez neste ano por conta das limitações impostas pela legislação eleitoral”, afirmou Sérgio Onofre.

O prefeito estava acompanhado pelos vereadores Rodrigo de Deus, Marilsa Staub e Rosemary Farias e pelo procurador jurídico, Rafael Felipe Cita.Sobre a criação do Batalhão da PM, trata-se de reivindicação que o governador já vem acompanhando. Recentemente, o prefeito apresentou o pedido ao coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, durante reunião em que estiveram presentes também o deputado estadual Tiago Amaral, o presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Wesley Squilino, e o secretário municipal de Segurança, Paulo Sérgio Argati. “O governador concorda com o nosso pleito e informou que a reivindicação demanda alguns estudos adicionais, uma vez que envolve alterações orçamentárias. Mas nós acreditamos que isso vai se tornar realidade num futuro bem próximo”, resumiu o prefeito.

Sobre as obras do contorno viário, o prefeito pediu a Ratinho Júnior uma ação mais efetiva por parte do governo estadual no sentido de que seja cumprido o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre a concessionária Viapar e o Ministério Público Federal. Para o prefeito, como o acordo foi celebrado entre Ministério Público, Viapar, o DER e o Estado do Paraná e homologado pela Justiça, o Estado é parte legítima para questionar por que o cronograma das obras está atrasado.

“Por fim, nós informamos ao governador que as obras da Escola Estadual da Zona Sul estão em fase final e que é nossa intenção inaugurá-la o mais rapidamente possível, pois é grande a expectativa por parte das famílias daquela região em ver os filhos estudando ali”, acrescentou o prefeito. A Escola é resultado de um investimento de R$ 5,7 milhões, em parceria com o governo estadual, e deverá receber o nome da ex-vereadora e ex-deputada estadual Irondi Pugliesi.