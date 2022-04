Da Redação

Onofre discursa em nome dos prefeitos do Paraná em evento

Nesta terça-feira (22), o governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, assinou a liberação de mais R$ 450 milhões para a execução de obras em 284 municípios do Paraná. Com a contrapartida de alguns contratos pelas administrações municipais, o valor total alcança R$ 483 milhões.

No total, serão 620 ações diferentes para beneficiar a população de todas as regiões do Estado. Dentre elas, 533 realizadas a fundo perdido, no valor de R$ 319.967.431,96, por meio de transferência voluntária da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu), ou seja, os valores não precisarão ser devolvidos aos cofres do Estado. As outras 87, totalizando R$ 163.389.097,53, serão garantidas com verbas do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), organizado pela Fomento Paraná e o Paranacidade.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, que também é presidente da Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar), foi escolhido pelo governo para falar em nome dos prefeitos do Paraná. “O governador Ratinho Júnior é do interior, conhece as necessidades das famílias, do povo do Paraná. Esse pacote de investimentos mostra mais uma vez que é de uma liderança assim que precisamos. Um governador que continue trabalhando com dedicação, que enfrente os problemas com simplicidade e eficiência, sem correr atrás de Ibope e de entrevista, mas ajudando os municípios, como fez na pandemia”, disse o prefeito de Arapongas.

Todos os contratos tiveram aprovação neste começo de ano e os recursos já foram repassados. Os demais municípios foram contemplados com investimentos ao longo dos últimos três anos, totalizando atendimento nas 399 cidades. Os valores serão empregados na construção de creches, Centros de Saúde Especializado, praças, quadras de esportes, calçadas, Centros de Desenvolvimento Econômico, barracões industriais, escolas municipais, complexos esportivos, Centros de Referência de Ação Social (CRAS), Centros de Convivência, terminais rodoviários, terminais de transporte urbano e campos de futebol, além de pavimentação de dezenas de ruas e avenidas e a implantação de iluminação pública e ciclovias.

O governador destacou que os investimentos estão dentro da Agenda 2030, de olho nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e reforçam o compromisso do Paraná com o crescimento organizado das cidades. Ele também ressaltou que o investimento é fruto de uma política municipalista e que envolve a valorização das potências regionais.

Neste lote de investimentos, de acordo com o que foi anunciado pelo governo, Arapongas participa no montante de recursos destinados à construção de calçadas. Serão investidos um total de R$ 6,9 milhões, divididos entre Anahy, Ângulo, Arapongas, Campina Grande do Sul, Irati e Rancho Alegre d’Oeste. Arapongas também está entre os municípios contemplados com recursos para a aquisição de veículos, máquinas e equipamentos rodoviários.

