Onofre critica vereadores por reajuste e aumento de vagas na Câmara

O prefeito de Arapongas, Sergio Onofre da Silva (PSC), convocou entrevista coletiva nesta terça-feira (8) para criticar a emenda aprovada na Câmara que aumenta de15 para 17 o número de vagas no Legislativo do município. Ele também criticou a proposta de reajuste salarial dos vereadores, que chega a 25% a partir de 2025.

“Eu acho desnecessário ter 17 vereadores. Arapongas não precisa. Com 15 vereadores, a cidade está muito bem representada”, disse. Segundo ele, o aumento de vagas vai representar um gasto extra de mais de R$ 2 milhões por ano.

“O custo não é só salário do vereador. Cada vereador tem direito a dois assessores. Além disso, a Câmara foi construída para ter 15 vereadores. Vão precisar construir mais dois gabinetes”, disse.

Segundo ele, os vereadores não pensaram na situação financeira do município e na opinião dos eleitores. Onofre assinala que as prefeituras estão com queda na arrecadação, principalmente do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), além de aumento de gastos com pisos salariais e outras despesas.

“Eu acredito que a Câmara nossa fez uma grande besteira e os vereadores ainda apresentaram projeto para aumento de salário, que é gradativo, ocorrendo a cada ano. É uma coisa que nunca tinha visto na Câmara. Fui presidente da Câmara por oito anos, ou seja, em quatro mandatos, e não tinha visto isso na história do município”, afirmou o prefeito.

Onofre disse que a opinião popular é contra o aumento de cadeiras no Legislativo. Ele afirmou ainda que "está triste", lembrando que 13 vereadores são da base. Ele criticou também a falta de debate do tema, ironizando a agilidade na votação. “Eles demoraram 33 segundos para aprovar a emenda de aumento do número de vereadores em Arapongas”, criticou.

Segundo ele, o vereador precisa representar a vontade popular. “Tem um discurso que eles (vereadores) falaram, que as entidades de classe não se manifestaram (contra aumento do número de vereadores). As entidades foram enganadas, porque eles (vereadores) disseram que estavam mudando o regimento interno da Casa e não que estavam aumentando o número de vereadores”, disse. Segundo ele, as entidades de Arapongas são contra o aumento de vagas.

Em relação ao reajuste salarial, Onofre assinalou que espera que os vereadores voltem atrás. O projeto foi apresentado na segunda-feira (7) e deve ser votado a partir da semana que vem.

Quanto à emenda, a Câmara votará o projeto em segundo turno dentro do intervalo regimental de 10 dias. Na primeira votação, nesta segunda-feira, a matéria passou por 13 votos a 1. “Eu acredito que, se tiverem juízo, eles retiram o projeto”, disse.

Por outro lado, ele defendeu reajuste salarial para secretários municipais. "Secretário tem que cumprir horário. Ele chega e cumpre horário. Já vereador não cumpre horário e tem sessão à noite na segunda-feira. A maioria tem emprego e trabalha em outro lugar. Tem vereador aí que usou o mandato para fazer uma faculdade de manhã e se formou em direito com o salário da Câmara", criticou.

O vereador Márcio Nicke (PSD), presidente da Câmara, foi procurado para comentar as declarações do prefeito, mas disse que não poderia falar no momento.

