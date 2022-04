Da Redação

Onofre abre evento para mulheres empreendedoras de Arapongas

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, fez a abertura de um evento destinado às mulheres empreendedoras do município, na manhã desta terça-feira (15), no Centro de Negócios de Arapongas. “Fico feliz de ver tantas mulheres empreendedoras aqui reunidas, um sinal do empreendedorismo da mulher araponguense. Muitas vezes, os homens dificultam que vocês mulheres ocupem o espaço de vocês porque sabem a dedicação e o talento que vocês vão demonstrar quando chegar lá”, assinalou o prefeito.

Sérgio Onofre também falou a respeito dos investimentos que o município vem fazendo e que concorrem de forma direta para que muitas mulheres possam ter acesso mais fácil ao mercado de trabalho. Ele citou como exemplo os dois CMEIs concluídos, um no San Raphael e outro no Bandeirantes, e um terceiro, que está em fase de conclusão no Vale das Perobas II, um investimento de R$ 2,9 milhões. “Ter um CMEI para deixar o filho muitas vezes é a primeira e maior preocupação das mães que querem partir para o mercado de trabalho”, acrescentou o prefeito.

As mulheres também tiveram um café da manhã e uma palestra com o tema “Desafios e Oportunidades para as Mulheres que Empreendem”, proferida por Edinéia Périco Salla. Ela é consultora em marketing digital para varejo, especializada em Executive Coaching e Life Coaching, organização para produtividade e gestão do tempo, desenvolvimento comportamental para autoliderança, gerenciamento de mídias digitais e mentora de novos negócios para empreendedoras.

O evento teve também a presença da diretora de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda da Prefeitura de Arapongas, Queli Cristina Braz, da consultora do Sebrae, Cinara Tozatti, da comerciante e presidente da Câmara das Mulheres de Negócios de Arapongas, Ana Paula Zandomenighi, de Carol Molina, esposa do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), Anderson Molina, Marisa Bazana, esposa do deputado estadual Pedro Paulo Bazana, entre outras convidadas. O evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher foi uma realização da Prefeitura de Arapongas, em parceria com a Sala do Empreendedor, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (Semude), ACIA, Sebrae Paraná, Centro de Negócios, Fomento Paraná, Câmara da Mulher Empreendedora e Fiep.