Ônibus Lilás atende mulheres em Arapongas; confira os dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O município de Arapongas recebe nesta quinta-feira (14) e sexta-feira (15) o ônibus Lilás, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho que leva serviços de acolhimento e orientação psicológica, jurídica e de assistência social, e prevenção da violência contra a mulher em todo o Paraná.

continua após publicidade .

A ação é promovida pela Câmara Municipal, por intermédio das vereadoras Meiry Farias e Marilsa Vendrameto, com o apoio da Prefeitura Municipal de Arapongas.



ATENDIMENTOS

continua após publicidade .

Nesta quinta-feira (14), a partir das 14h, o ônibus se encontra na Avenida Gaturamo, na Praça Plínio Forcato, localizada no Jardim Aeroporto. Na sexta-feira (15), por sua vez, as ações serão concentradas na Rua Gavião Preto, ao lado do CCI Tia Sú, situado no Jardim Petrópolis, das 09h às 19h.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

Em Arapongas, o veículo será usado para promover a cidadania e bem-estar da mulher. O ônibus conta com dois consultórios, onde as mulheres poderão ser atendidas por psicólogos e terão orientação jurídica.

continua após publicidade .

Serão ofertados, ainda, atendimentos como vacina da gripe, teste rápido de HIV, hepatite, sífilis e outras doenças, e também contará com serviços voltados à beleza e autoestima da mulher, como esmaltação de unhas, design de sobrancelha, corte de cabelo, entre outros.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News