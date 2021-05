ONG Arte & Vida vai distribuir mais de 2 mil cestas básicas

Continua após publicidade

Após o aumento de extrema pobreza no país, a ONG Arte & Vida, de Arapongas, vai distribuir mais de 2 mil cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade.

A organização faz parte da Rede Nacional de Comitês da Ação da Cidadania, que convoca mais uma vez a sociedade civil e o setor privado para levar alimentos aos mais atingidos pela crise da pandemia da Covid-19 e pelo fim do auxílio emergencial.



Neste ano, 4 mil cestas básicas são repassadas para as famílias que preenchem o cadastro prévio no site (www.arteevida.org.br). Conforme o recebimento dos cadastros, a Arte & Vida entra em contato com as famílias, agendando a retirada da cesta na sede da ONG, em Arapongas. Estão sendo atendidas também moradores de Rolândia, Londrina, Sabaúdia e Pitangueiras.

Em 2020, foram distribuídas mais de 6.500 cestas básicas e kits de higiene pessoal e limpeza enviadas pela Ação da Cidadania (Rio de Janeiro).

Campanha Brasil sem Fome

Desta vez, foi criado um site exclusivo (https://www.brasilsemfome.org.br) para o recolhimento das doações e sem pontos fixos de coleta, por conta da pandemia. A campanha vai contar com o apoio da Rede Brasil do Pacto Global, programa da ONU que promove os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) entre as empresas, e dentro da parceria irá mobilizar o setor empresarial para contribuir com a causa.

Pesquisas recentes dão conta que 63 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha da pobreza – o que é inadmissível, após um ano onde a pandemia do coronavírus afetou a vida de milhares de pessoas, e que, dia após dia vem afetando ainda mais aumentando ainda mais estes números.

O debate da fome é algo que vem sendo discutido ano após ano no Brasil por entidades do terceiro setor. Sem alimentos básicos e fundamentais na mesa dos brasileiros, como fica a situação destas famílias que estão vivendo abaixo da linha da pobreza? As famílias estão sobrevivendo de restos, de doações e muitas vezes tendo que procurar no lixo, o que comer.

Até o presente momento a campanha Brasil sem Fome arrecadou mais de 5 milhões de quilos de alimentos, atendendo 2.368.460 pessoas, em 26 estados brasileiros e distrito federal.

ONG Arte & Vida

A ONG Arte & Vida, além de realizar seu papel assistencial, contribui também para a inclusão de 226 crianças, adolescentes e jovens, que tem a oportunidade de frequentarem as oficinas de ginástica rítmica, teatro, ballet clássico, música instrumental (cordas e sopro) e rodas de convivências, constituindo assim um espaço de desenvolvimento artístico cultural e de inclusão. As atividades culturais desenvolvidas pela ONG são mantidas com recursos advindos da isenção fiscal de empresas nas leis federal e estadual de incentivo á cultura.

Link de Cadastro

https://arteevida.org.br/cestas-basicas.

Contatos para a Imprensa

ONG Arte & Vida

Rua Beija-Flor nº 773 | Centro

Arapongas PR

WhatsApp: 043 9 9144-1909

contato@arteevida.org.br