Onda de furtos é registrada no Parque Industrial de Arapongas

Ao menos três empresas do setor industrial foram invadidas

Pelo menos três empresas localizadas no Parque Industrial de Arapongas foram invadidas e tiveram objetos furtados. Os crimes foram registrados na manhã de sexta-feira (24) quando funcionários chegaram em seus locais de trabalho e encontraram portas arrombadas e acionaram a Polícia Militar (PM).

De acordo com o boletim de ocorrências divulgado na manhã deste sábado (25), de uma das empresas foram levados três notebooks e três celulares. Em outra empresa, por volta das 8h15, os funcionários se depararam com a porta arrombada, sendo que do interior foram levados cinco notebooks, dois celulares e um leitor de código de barras.

Na terceira ocorrência, o arrombamento foi percebido pelo proprietário da fábrica que chegou ao local e encontrou a porta que dá acesso ao refeitório estava com o trinco da fechadura danificado, assim como a porta de entrada da fábrica. Embora o escritório estivesse todo revirado, o empresário disse a polícia que não notou falta de objetos.

Os crimes foram registrados pela PM que realizou diligências para localizar os autores.