Onça que movimentou Arapongas nesta segunda é solta na natureza

A onça parda que movimentou as forças de segurança e equipes de Meio Ambiente de Arapongas nesta segunda-feira, 27, foi solta na natureza na região rural de Londrina na tarde desta terça-feira, 28. A informação foi confirmada pela veterinária, coordenadora do Hospital Veterinário da Unifil, Mariana Cosenza.

Segundo a veterinária, o felino, um macho adulto, foi recebido pelos profissionais da Unifil e passou por diversas avaliações e exames. "Ele tem aproximadamente 4 para 5 anos de idade e depois de passar pela avaliação dos veterinários e realizar exames de sangue, pudemos comprovar que está bastante saudável, com dentes ótimos, totalmente apto para viver na natureza", disse.

Ela explicou ainda que muito provavelmente, o animal estaria em Arapongas, naquela região, apenas de passagem. "É um animal bastante comum na nossa região. No caso de um macho como este, é normal andar sozinho, ele pode caminhar até 20 quilômetros por dia em busca de expandir território e buscar alimentos. Este felino tem hábitos noturnos, então não é muito comum encontrá-lo durante o dia como foi o caso em Arapongas. Provavelmente, ele estava ali de passagem para outros territórios", esclareceu.

A veterinária explica que a onça parda se alimenta de pequenos roedores e também de pacas, capivaras e algumas espécies de aves, e não representa perigo para o ser humano. "Esta espécie não costuma atacar as pessoas, na verdade, o animal tem medo do ser humano. Somente em uma situação em que ele se sentir muito ameaçado, ele pode tentar atacar para se defender, mas é raro acontecer. Se alguém encontrar um animal como este, não deve tentar se aproximar. A reação correta é se afastar, sem dar as costas para o animal, sem se abaixar e não correr. Os órgãos ambientais também devem ser acionados", disse.

Relembre o caso:

A chegada das crianças ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Primeiros Passos, que fica no Jardim Caravelle, em Arapongas, foi tumultuada na manhã desta segunda-feira (27). Um pai, que levava o filho para a unidade, por volta das 7 horas da manhã, viu e fotografou uma onça parda bem próximo à creche, que fica ao lado da Unidade de Pronto Atendimento.

Funcionários da creche e da UPA foram alertados pelos populares, sobre a presença do animal. A direção da CMEI acionou a Guarda Municipal de Arapongas que, com o apoio do Corpo de Bombeiros e, com o apoio de um drone, tentaram localizar e capturar o animal.

Segundo a Guarda Municipal de Arapongas, ao chegar ao local, logo pela manhã, uma das equipes da corporação viu a onça parda em uma árvore, nas imediações. O animal, no entanto, fugiu ao perceber a aproximação das pessoas.

