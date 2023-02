Onça-parda que estaria 'grávida' é flagrada em Arapongas; assista

Da Redação

Uma onça-parda que estaria grávida foi flagrada na zona rural de Arapongas, no norte do Paraná, no último dia 29/1. Pelo vídeo, é possível ver o animal andando tranquilamente pela propriedade e com uma barriga saliente.

"Essas imagens foram da câmera do meu amigo Zé do Mel, que faz parte do grupo Puma, que realiza esse monitoramento. A imagem chamou a atenção pelo tamanho da barriga dela, tudo indica que ela está prenha e logo logo vamos ver ela com os filhotes, estamos muito felizes por isso. Vamos continuar com o monitoramento. Outra suspeita é que a onça pode ter acabado de caçar e teria devorado uma presa grande, por isso a barriga saliente. Mas acreditamos mais que ela esteja prenha", explicou o Biólogo Fernando Felipe. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

A onça-parda, Puma concolor, é o segundo maior felino do Brasil. Este animal ocorre em uma ampla variedade de hábitats, desde florestas até formações de savanas e aparece, eventualmente, em ambientes alterados como plantações e pastagens estando presente em todos os biomas brasileiros.



