Onça parda é flagrada ao lado de uma creche, em Arapongas; veja

Onça pintada foi flagrada nas proximidades de um CMEI e da Upa, em Arapongas, na manhã desta segunda-feira (27)

A chegada das crianças ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Primeiros Passos, que fica no Jardim Caravelle, em Arapongas, foi tumultuada na manhã desta segunda-feira (27). Um pai, que levava o filho para a unidade, por volta das 7 horas da manhã, viu e fotografou uma onça parda bem próximo à creche, que fica ao lado da Unidade de Pronto Atendimento.

Funcionários da creche e da UPA foram alertados pelos populares, sobre a presença do animal. A direção da CMEI acionou a Guarda Municipal de Arapongas que, com o apoio do Corpo de Bombeiros e, com o apoio de um drone, tenta localizar e capturar o animal.

Segundo a Guarda Municipal de Arapongas, ao chegar ao local, logo pela manhã, uma das equipes da corporação viu a onça parda em uma árvore, nas imediações. O animal, no entanto, fugiu ao perceber a aproximação das pessoas.

Após a divulgação da reportagem, um vídeo foi publicado nas redes sociais, e mostra a onça, correndo a noite pela região do Jardim Santa Alice. null - Vídeo por: Reprodução