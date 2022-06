Onça é encontrada e capturada no Jardim Caravelle em Arapongas

Da Redação

A Guarda Municipal (GM) de Arapongas confirmou que a onça parda que foi flagrada em um terreno próximo ao Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Primeiros Passos, que fica no Jardim Caravelle foi encontrada na tarde desta segunda-feira (27). Além da guarda, o Biológo Fernando Felipe, de Apucarana e veterinários da UNIFIL de Londrina participaram da captura.

De acordo com a guarda, os veterinários utilizaram tranquilizantes para sedar e capturar o animal, macho adulto, que ficou acuado nos fundos do terreno e até entrou embaixo de um veículo e deu 'trabalho' para ser removido.

A onça, após sedada, foi levada para a UNIFIL de Londrina para ser avaliada e depois será devolvida à natureza, em um ambiente apropriado. Desde cedo buscas eram realizadas pela onça: Relembre:

Um pai, que levava o filho para a unidade, por volta das 7 horas da manhã, viu e fotografou uma onça parda bem próximo ao CMEI Primeiros Passos, que fica ao lado da Unidade de Pronto Atendimento.

Funcionários da creche e da UPA foram alertados pelos populares, sobre a presença do animal. A direção da CMEI acionou a Guarda Municipal de Arapongas que, com o apoio do Corpo de Bombeiros e, com o apoio de um drone, tentaram localizar e capturar o animal.

Segundo a Guarda Municipal de Arapongas, ao chegar ao local, logo pela manhã, uma das equipes da corporação viu a onça parda em uma árvore, nas imediações. O animal, no entanto, fugiu ao perceber a aproximação das pessoas.

