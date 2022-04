Onça é avistada em área rural de Arapongas; Veja

Da Redação

Segundo o GDA, o animal seria parecido com este.

O Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas está realizando monitoramento de fundo de vale do Ribeirão Campinho, após ter sido avistado uma onça na Região da Zona Oeste da cidade.

Moradores da região da Água da Mantiqueira e Taiuva registraram as imagens em câmeras de monitoramento e acionaram o GDA. Conforme as filmagens, foi identificado que o felino é da espécie Onça-parda, também conhecida como Suçuarana, Puma, Onça-vermelha, Leão-baio, Leão-da-montanha, Mossoroca e Bodera.

De acordo com o coordenador da Guarda Ambiental Emerson Alves, os bairros que podem estar na rota da onça, são o Vale das Perobas III, Interlagos I e II, Jd. Araucária e Cidade Jardim.



“A princípio o animal não representa perigo para a população, porém se as pessoas, principalmente crianças adentrarem a área de mata, pode acontecer algum acidente. O animal pode atacar. No meio urbano, é muito improvável ela adentrar ou atacar alguém”, informou o GM.

Ainda segundo o GDA, devido a relevância do acontecimento e das características inerentes ao nicho ecológico do animal que é o segundo maior felino do Brasil, vem sendo adotado avaliação em caráter especial para observação da área onde foi identificado o felino.

“Se o animal continuar na mesma região onde foi visto, iremos analisar o risco existente tanto para o animal, quanto para as pessoas, mas, a princípio, não será necessário a captura. A área é um remanescente de vegetação da Mata Atlântica e oferece condições para suportar a presença do animal”, explicou.

Veja as imagens do animal que foram capturadas por câmeras de vigilância:

