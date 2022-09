Oftalmologia nas Escolas: Projeto atendeu 1.700 alunos em Arapongas

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, encerrou a primeira etapa dos atendimentos inseridos no Projeto “Oftalmologia nas Escolas”. A iniciativa tem como objetivo promover a saúde visual dos alunos da Rede Municipal de Ensino.

Iniciado em maio deste ano, todas as Escolas Municipais receberam consultas semanais, com triagens feitas pelo especialista, Dr. Renan Barbieri. Após isso, os alunos foram encaminhados ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), sede de Arapongas, para exames mais conclusivos. Os alunos com necessidade comprovada receberam os óculos de grau pelo município.

O projeto se estendeu, posteriormente, aos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). De acordo com dados da Prefeitura Municipal, no total, mais de 1.700 estudantes araponguenses foram atendidos.

“Conseguimos finalizar esta primeira etapa antes do prazo previsto. Os alunos que necessitaram, passaram por consultas complementares e já saíram com as consultas agendadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além de todo o trabalho desenvolvido pela equipe da Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, o CISVIR foi fundamental para que este projeto se tornasse possível”, salientou o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr.





A iniciativa

O projeto “Oftalmologia nas Escolas” foi uma iniciativa dos vereadores Márcio Nickenig e Levi Xavier, tendo o apoio do prefeito Sérgio Onofre. “Prefeitura e Câmara Municipal uniram esforços e, como resultado, atendemos todos os nossos alunos dos quintos anos - que ano que vem ingressarão nas instituições estaduais de ensino. Um importante trabalho, que contribuiu com o desenvolvimento escolar dos alunos. Levamos a saúde mais perto de quem precisa”, disse Onofre.

Além de garantir a consulta inicial, o município de Arapongas também garantiu as consultas complementares e o fornecimento de óculos a todos os estudantes que necessitaram.





Números do projeto

Atualmente, mais de 800 consultas oftalmológicas são ofertadas por mês pelo município de Arapongas e todos os prestadores médicos são credenciados pelo Cisvir. Até o momento, mais de R$ 180 mil foram investidos no projeto e mais de R$ 200 mil deverão ser investidos até a conclusão neste ano.

Dos mais de 1.700 alunos, 50% foram encaminhados para avaliações mais completas e, desse percentual, 25% necessitaram de óculos. “Recursos próprios municipais, de impostos pagos pela população, que retorna em forma de serviços de saúde para as nossas crianças e estudantes do EJA", acrescentou Paludetto Jr.

Expectativa para 2023

O projeto será mantido no próximo ano e todos os alunos dos quintos anos, bem como das classes especiais e EJA, serão contemplados. Caso haja aumento dos recursos na Secretaria da Saúde, o projeto também poderá ser ampliado.

“Agradecemos todo o apoio da Secretaria de Educação, por meio da secretária Cristiane Rossetti, a coordenadora de Projetos, Rosângela Morassutti e todas as diretoras e coordenadoras que abraçaram esta causa e colaboraram para que isso acontecesse de forma ágil. Além disso, o nosso ex-secretário da Educação, professor Peta (in memoriam), também foi um grande apoiador do projeto. Ano que vem queremos atender mais alunos e colaborar para uma educação de qualidade, aliada à saúde”, finalizou o secretário Moacir.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

