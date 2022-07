Oftalmologia nas Escolas: 756 alunos já foram atendidos em Arapongas

Da Redação

A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria de Educação de Arapongas têm avançado nos atendimentos oftalmológicos voltados para os alunos dos 5º anos; através de triagens e exames – feitos pelo especialista Dr. Renan Barbieri. Até agora, 756 estudantes já passaram por esta primeira fase. Desse total, mais de 50% dos alunos foram encaminhados para o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir) – sede de Arapongas, para exames mais conclusivos.

“No Cisvir, o aluno passa por outros exames, onde já é definido se necessita ou não do uso de óculos, grau específico e entre outros detalhes. O município fica encarregado pela aquisição dos óculos e entrega ao aluno”, reitera o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr.

Os procedimentos contam também a participação do gerente administrativo da Saúde, Alan Mazieiro. “ Já estamos estruturando um novo cronograma com as escolas. Uma nova agenda será realizada após o recesso escolar. Temos acompanhado de perto e, os pais e a comunidade escolar têm gostado dos atendimentos. O intuito é atender todos os alunos dos 5º anos até o fim do ano”, disse

A secretária da Educação, Cristiane Cesaria Pablos Rosseti, reforçou a importância da ação. “ Essa é uma das prioridades da gestão, aliar educação com saúde. Este serviço vem ao encontro das necessidades dos nossos alunos, priorizando a saúde visual, sobretudo, desses alunos que no ano que vem já ingressarão na Rede Estadual”, disse.

A triagem já passou por 18 instituições de Ensino. São elas: Escola Municipal Professor José De Carvalho; Escola Rural Municipal Duque de Caxias; Escola Municipal Joarib Grillo Cordeiro; Escola Municipal Professora Nereide Souza Camargo; Escola Municipal Professora Alzira Horvatich; Escola Municipal Professora Diomar de Oliveira Pegorer; Escola Municipal Colônia Esperança; Escola Municipal Aricanduva; Escola Municipal Rural São Carlos; Escola Municipal Desembargador Clotário Portugal; Escola Municipal Papa João Paulo II; Escola Rural Municipal José Monteiro; Escola Municipal Padre Germano Mayer; Escola Municipal Julio Savieto; Escola Municipal Padre Chico; Escola Municipal José Bernardo dos Santos; Escola Municipal Doutora Maria Hercília Horácio Stawinski e Escola Municipal Dr. Antônio Grassano Junior.

Todas as 24 escolas municipais vão receber os serviços. Já os alunos das classes especiais serão encaminhados diretamente ao Cisvir.

O projeto oftalmológico nas escolas conta com a indicação dos vereadores Márcio Nickenig e Levi Xavier.

