Oficina de funilaria e residência são furtadas em Arapongas; confira

Três ocorrências de furto qualificado foram registradas pela Polícia Militar (PM) em Arapongas, no norte do Paraná, nesta terça-feira (17). Uma oficina de funilaria e uma residência foram invadidas e furtadas. Além disso, um veículo Volkswagen Gol também foi alvo de criminosos na cidade; a vítima percebeu o furto quando saiu do trabalho.

A primeira ocorrência foi registrada na oficina. Localizado na Avenida Maracanã, Vila Industrial, o estabelecimento foi invadido durante a noite e, quando o proprietário chegou para trabalhar por volta das 07h30 desta terça, se deparou com a porta dos fundos arrombada. Do local foram furtadas uma furadeira e duas lixadeiras. A vítima não possui câmeras de segurança, mas afirmou às autoridades que iria tentar conseguir as gravações com vizinhos.

Já por volta das 19h15, uma moradora da Rua Juruva, no bairro São João, acionou a PM de Arapongas depois de perceber que a residência dela havia sido furtada. A mulher contou aos militares que saiu para trabalhar e, quando chegou, encontrou o portão e a porta da casa arrombados. Um botijão de gás vazio, um perfume da marca Natura e uma faca de churrasco foram furtados.

Além das duas invasões, um outro araponguense também foi vítima de criminosos. Em relato aos PMs, a pessoa contou que chegou para trabalhar por volta das 13 horas e estacionou um veículo Volkswagen Gol na Rua Tinguaçu. Quando voltou ao local às 17 horas não havia sinal do carro.

A vítima relatou ainda que conversou com o setor de vigilância da empresa onde trabalha e foi verificado um suspeito arrombando e levando o automóvel. Segundo o B.O., no entanto, o responsável do setor não quis liberar as imagens para averiguação.

