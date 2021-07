Da Redação

Ocupação de leitos para Covid-19 segue baixando em Arapongas

As taxas de ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 seguem baixando em toda a região. Em Arapongas, nesta terça-feira (20), a quantidade de pacientes internados tanto em enfermaria quanto em UTI, está abaixo de 50% da capacidade total, no Hospital Norte do Paraná (Honpar).

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), o Honpar tem nesta data, uma ocupação de 34% em enfermaria, com 17 pacientes internados e 40% em UTI, com 27 pacientes internados.

Em Apucarana, no Hospital da Providência, a taxa de ocupação de leitos na enfermaria também diminuiu de 25% para 21%, com 11 pacientes internados. Na UTI, a taxa de ocupação permanece em 73%, com 17 pacientes internados. No Hospital Materno Infantil, a taxa de ocupação está em 80%, com 4 crianças internadas.

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, a taxa de ocupação da enfermaria também reduziu de 8% para 6%, com 3 pacientes internados.