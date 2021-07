Da Redação

Ocupação de leitos em Arapongas chega ao menor índice do ano

O boletim com os números da ocupação de leitos para tratamento da Covid-19 nos hospitais da 16ª Regional de Saúde mostra que os índices de pacientes internados continuam baixando nesta sexta-feira (30).

Destaque para Arapongas, onde foram registrados as ocupações mais baixas do ano no Honpar. Na enfermaria, a ocupação está em 22%, com 11 pacientes internados. Na UTI, a ocupação está em 12%, com 8 pacientes internados.

Em Apucarana, no Hospital da Providência, a ocupação mantém estabilidade, com registros de 29% na enfermaria, com 17 pacientes e 30% na UTI, com 7 pacientes internados. No Hospital Materno Infantil, a ocupação caiu para 60%, com 3 crianças internadas.

Em Jandaia do Sul, no Hospital Nossa Senhora de Fátima, não há registro de pacientes internados com Covid-19.