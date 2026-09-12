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TRÂNSITO

Obras do Contorno de Arapongas devem começar em até 120 dias, diz prefeito

Com investimento estimado em quase R$ 300 milhões, novo trecho de mais de 10 km promete tirar o tráfego pesado da Avenida Maracanã

Escrito por Lis Kato
Publicado em Editado em
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As obras do aguardado Contorno de Arapongas têm previsão para iniciar nos próximos 120 dias. A confirmação foi feita pelo prefeito Rafael Cita (PSD) em entrevista concedida nesta sexta-feira (11). O prazo passa a contar a partir da homologação do acordo junto à Justiça Federal, ocorrida há cerca de duas semanas.

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- LEIA MAIS: Aniversário de Arapongas terá R$ 100 milhões em obras e shows grátis

O projeto prevê a construção de um novo trecho rodoviário com mais de 10 quilômetros de extensão, orçado em aproximadamente R$ 300 milhões. A intervenção será executada pela concessionária Viapar, que atualmente realiza a mobilização de maquinário e equipes técnicas para estruturar os canteiros de trabalho.


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Obras do Contorno de Arapongas devem começar em até 120 dias, diz prefeito
AutorRetomada das obras é aguardada em Arapongas - Foto: Divulgação


A nova rota foi planejada para contornar a Zona Leste do município, iniciando cerca de dois quilômetros antes da loja Havan e estendendo-se por trás do perímetro urbano até a antiga praça de pedágio. "O nosso grande objetivo com essa via é retirar o tráfego pesado da BR-369, especialmente na Avenida Maracanã, trazendo mais fluidez ao trânsito e segurança para quem circula pela cidade diariamente", destacou o prefeito Rafael Cita.


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Obras do Contorno de Arapongas devem começar em até 120 dias, diz prefeito
AutorPrefeito de Arapongas, Rafael Cita - Foto: Lis Kato/ TNOnline


Além do impacto direto na mobilidade urbana e na segurança viária, a prefeitura projeta benefícios econômicos para a região. "É uma obra que vai muito além do trânsito. Ela abre espaço para um novo zoneamento industrial e comercial ao longo da rodovia, além de impulsionar o escoamento da nossa produção agrícola", pontuou o prefeito.

De acordo com o Executivo, o processo de liberação das áreas adiantou etapas estratégicas. A maioria das desapropriações e indenizações dos terrenos já foi concluída, e a concessionária deu início aos serviços preliminares de limpeza e preparação do solo. Apenas uma pendência imobiliária segue em fase final de negociação.

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O cronograma total das obras prevê um prazo de execução de até 60 meses (cinco anos). "Essa homologação na Justiça Federal é a vitória de um longo processo, resultado de dezenas de reuniões e audiências técnicas para tornar o contorno uma realidade", finalizou Rafael Cita.

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