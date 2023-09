Obras de duplicação avançam na 'Rua Tico-Tico Rei' em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas tem avançado nos serviços para a duplicação da Rua Tico-tico Rei, no Jardim Caravelle. Segundo informações da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), a etapa de execução do sistema de drenagem que desce pela Rua Príncipe Negro vem sendo finalizada.

Além disso, os serviços estão concentrados na limpeza de terrenos, que inicia nas proximidades da Upa 24h, passando Sesc/ Senac, pelo pátio de máquinas e veículos da Prefeitura e seguindo até o entroncamento com a Avenida Gaturamo. Esta etapa é crucial para a duplicação da Tico-tico rei. “É uma importante obra que se soma com as outras já executadas na região, como a pavimentação da rua negaça, que incluiu a Rua Gavião Pomba Azulada, no Jd. Portal das Flores II, além do Sesc Senac e escola municipal Enzo Daleffe. Investimentos de peso para a região, que beneficiam toda a cidade”, salientou o prefeito, Sérgio Onofre.

Projeto:

A Rua Tico-Tico Rei é a principal via que passa nas proximidades da Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA). O projeto da duplicação vai do trecho entre a Avenida Sanhaço Rei até a Avenida Gaturamo. Além da duplicação, o projeto conta com construção de uma rotatória (com a Avenida Gaturamo) e modernização da rotatória já existente na Avenida Sanhaço Rei, além de sistema de drenagem, implantação de ciclovia e urbanização. A duplicação da Rua Tico-Tico Rei conta com investimento de R$ 4,5 milhões.

