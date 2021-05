Obras da Escola do Jardim Paulista seguem avançando

Continua após publicidade

O investimento na área da educação em Arapongas segue trazendo resultados. Assim como à construção da escola Estadual do Alto Boa e da Escola Municipal Jardim Caravelle estão à todo vapor, equipes de trabalhadores responsáveis pelo desenvolvimento das obras da Escola Municipal do Jardim Paulista, que deve atender a Escola Municipal Padre Germano, caminham à passos largos para a conclusão do projeto.

O novo espaço vem sendo construído na Rua Sabiá do Brejo, e passa dos 20% de execução. Com a fase de fundação e terraplanagem já executadas, as equipes realizam as etapas de alvenaria. A nova escola conta com recursos que chegam a R$ 4,9 milhões do Governo Federal, que contaram com a apoio do deputado federal Pedro Lupion (DEM). O espaço tem um terreno de 9.344,12 m², com estrutura que abrange 3.228,08 m².

ESTRUTURA – A Escola do Jardim Paulista terá 12 salas de aula, ginásio coberto com quadra poliesportiva – padrão Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), auditório, biblioteca, sala de informática, laboratórios, área administrativa, pátio coberto, refeitório, banheiros (feminino e masculino) e rampas de acessibilidade. O espaço vai beneficiar os alunos atendidos pela Escola Padre Germano, com isso, a escola ganhará sede própria, oportunizando melhor e maior acolhimento dos alunos, professores, equipe pedagógica e demais funcionários. A Escola Padre Germano Mayer conta com 560 alunos, do Pré II ao 5º ano.