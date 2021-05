Obras avançam entre Novo Imperial e Novo Centauro

Continua após publicidade

A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur) atualizou nesta segunda-feira, 10, dados sobre a obra de ligação viária, através de ponte entre o Morumbi e Novo Imperial, ao Novo Centauro. Segundo a Seodur, a obra atingiu 86% de execução - com as etapas de estruturas e drenagem já concluídas. As equipes dão início às fases de urbanização, preparando a base para pavimentação das vias, que consiste em de um trecho de aproximadamente 500 metros, ligando a Rua Dó-Ré-Mi, no Novo Imperial, à Rua Xororó Negro, no Novo Centauro. A atual fase inclui também a construção das calçadas e preparo para o plantio de gramas e árvores. A implantação do meio fio já foi executada. O projeto incluiu também a construção da ponte - com vão de 25 metros. A estrutura transpõe o Ribeirão Tabapuã.

projeto inclui também paisagismo, iluminação pública e outros benefícios, além da interligação asfáltica de quatro ruas que atualmente terminam em uma área de pastagem. As ruas a serem contempladas são: Saíra da Serra, Atobá Australiano, Bem-te-vi Assobiador e Urutau Pardo, que passam a ter ligação entre si, e delas com a interligação dos bairros. A obra está avaliada em R$ 2.990.000,00. De acordo com o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, os serviços têm seguido um cronograma satisfatório, levando em consideração todos os detalhes que o projeto final traz.

“Essa é uma grande obra, com detalhes bastante específicos, que compõem um bom investimento e melhorias incontáveis para a população. Será mais uma obra a beneficiar a mobilidade urbana da nossa cidade. Além dessa, outras semelhantes também estão incluídas no nosso compromisso firmando com a população, sendo do Conjunto Ulysses Guimarães e Jardim Santo Antônio; Santo Antônio e Jardim Novo Horizonte; Centro (Rua Condor) e Jardim Casa Branca (Rua Águias) e Jardim Morumbi e Residencial Tozzi”, frisou.

Em 2019, foi entregue a primeira interligação feita pela atual gestão - Conjunto Piacenza ao Jardim Paulino Fedrigo. A obra promoveu um trânsito mais organizado, segurança e mobilidade urbana.