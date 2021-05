Obras: Alargamento de trecho na rua Rouxinol é finalizado

Continua após publicidade

A Secretaria de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur) anunciou nesta segunda-feira, 17, a conclusão das novas adequações no trecho da Rua Rouxinol, localizada em frente à antiga Estação Ferroviária, em que atualmente abriga a Secretaria de Cultura.

Os serviços consistiram na demolição de parte do canteiro central, para retirada do solo, visando o alargamento do trecho – que dá acesso à Avenida Arapongas. E também a demolição parcial do outro canteiro central – logo à frente, localizado próximo da travessia elevada – também na Rouxinol. “As ações resultaram no alargamento da via, favorecendo o fluxo do trânsito neste trecho, melhorando o acesso à Avenida Arapongas e também sentido à Rua Flamingos”, reforçou o vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani. O mesmo pacote vai incluir sinalização viária, colocação de tachões e plantio de grama nos canteiros readequados, previstos já para os próximos dias.

Anteriormente, um importante trecho da Rua Rouxinol - entre a Avenida Arapongas, nas imediações da antiga Estação Ferroviária, seguindo até o final, nas proximidades da Rodoviária Municipal, recebeu reforço na pavimentação asfáltica. O recape alcançou 11.241,78m²; de pavimento foram 259,01m² e a extensão de meio-fio atingiu 114,04 metros. O investimento foi de R$ 450.826,21, provenientes da Caixa Econômica Federal, Ministério do Desenvolvimento Regional e Prefeitura de Arapongas.