Obra em escola araponguense atinge 62% de execução

Com investimento de R$ 5,7 milhões, advindos do governo estadual, através do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar), a construção da Escola Estadual do Alto da Boa Vista – Zona Sul já alcançou 61,84% de execução. A nova unidade escolar vai atender também os alunos que moram em bairros próximos, como Jardim Planalto, Casa da Família II, Conjunto São Bento e Conjunto Palmares, entre outros.

Boa parte das estruturas, entre elas, salas de aulas, salas administrativas e também o ginásio de esporte, já está com as etapas de alvenaria, cobertura e telhado executadas. As etapas seguintes preveem instalações das partes hidráulicas e elétricas e acabamento. Quem passa pelo local já nota o estágio adiantado dos serviços, como é o exemplo da moradora Jacira Silva.

“Nós aqui da Zona Sul não vemos a hora dessa nova escola ficar pronta. E, assim que possível, ver as aulas retornando. Foi um ganho para a nossa comunidade, que carecia de uma escola com essa estrutura, para atender os nossos filhos, sobretudo para o ensino médio. Que agora não precisarão se deslocar para outras regiões da cidade. A gestão está de parabéns mesmo”, disse.

Segundo o secretário de Obras e vice-prefeito, Jair Milani, o município tem acompanhado de perto a construção da nova Escola da Zona Sul. “Mesmo sendo uma obra desenvolvida pelo Governo do Estado, nós temos verificado de perto e acompanhado os desdobramentos de cada passo da obra. Ela ganha cada vez mais um ritmo acelerado e positivo. Uma demanda antiga daquela região e que agora vem se tornando realidade”, disse.

PROJETO

A Escola Estadual do Alto da Boa Vista, situada um terreno na Rua Tanatau, ao lado do 18 Horas Antônio J. Marques, poderá atender 1,2 mil estudantes – dos níveis Fundamental e Médio. A estrutura vai contar com 20 salas de aula, área administrativa, biblioteca, laboratórios, sala multiuso, cozinha, refeitório, banheiros e ginásio esportivo coberto - em 3,7 mil metros quadrados de área construída. A proposta da administração é de que a Escola Estadual do Alto da Boa Vista funcione com uma disciplina cívico-militar. A previsão de entrega é ainda para este ano de 2021.