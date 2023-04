Obra do CDP de Arapongas chega a 83% de execução

Da Redação

Obra do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Arapongas

A obra do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Arapongas chegou em 83% de execução e tem previsão de entrega para o final do mês de maio. É o que afirma o Governo do Paraná. A construção foi viabilizada com o investimento de R$ 8,86 milhões da Secretaria de Segurança (SESP) e a análise técnica e fiscalização do Departamento de Edificações da Secretaria das Cidades (Secid).

“Essa obra faz parte da ação permanente da administração Ratinho Junior de levar mais segurança à população. A comunidade em geral ganha quando os profissionais das delegacias focam na sua atividade principal, na investigação. Ao mesmo tempo, aqueles que estão à espera de julgamento são abrigados em um local preparado para recebê-los”, afirmou o secretário das Cidades, Eduardo Pimentel.

-LEIA MAIS: Confira o projeto do novo batalhão da PM em Arapongas; vídeo

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, já havia anunciado a vinda do governador Ratinho Jr ao município em maio. A agenda deve contar com a sinalização de novos investimentos, além da entrega de obras, entre elas a do CDP. “Estamos em contagem regressiva para a entrega dessa obra expressiva para a área da segurança pública. Foram décadas de luta, e que agora se torna realidade. O CDP trará condições aos funcionários, sendo um local adequado à população carcerária”, salientou. Outro marco importante na história da segurança pública de Arapongas foi a demolição da antiga Cadeia Pública, que ficava situada Rua Tucanos, na área central. O ato aconteceu em setembro do ano passado.

A OBRA – Construído em terreno de 4,1 mil metros quadrados - doado pelo município, o prédio tem 1.464 m² de área construída e capacidade para abrigar 136 pessoas, distribuídas em 11 celas para até 12 detentos cada, três células individuais e uma para pessoas com deficiência. “É uma construção que oferece a infraestrutura necessária às exigências atuais do segmento, inclusive com salas para trabalho, aprendizado e enfermaria”, explicou o chefe do escritório regional de Londrina da Secid, Fábio Bahl Oliveira.O projeto é composto por um pátio solário, pátio para visitas, sala de aula, oficina de trabalho, enfermaria e duas salas para visitas; quatro guaritas e duas muralhas de cinco metros (muro de isolamento e muro limite). O local escolhido para a construção, no limite do espaço urbano do município, integra a relação de itens para garantir mais segurança à comunidade.

