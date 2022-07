Obra do campus do IFPR de Arapongas terá nova licitação

Da Redação

A construção do primeiro bloco do Instituto Federal do Paraná (IFPR) - Campus Avançado Arapongas – que devia ter sido entregue em setembro de 2021, terá que passar por um novo processo licitatório, após a rescisão do contrato com a empreiteira que iniciou os trabalhos. Segundo a direção da instituição, a expectativa é que as obras sejam retomadas no segundo semestre deste ano, mediante a liberação de recursos por parte do Governo Federal. O remanescente da obra deve custar R$ 2,5 milhões.

De acordo com o diretor do Campus Arapongas e responsável pela obra Thiago Pereira do Nascimento, a licitação foi feita em 2020, quando 11 construtoras participaram do certame, sendo a vencedora a Construtora D.A.C. Pontes Engenharia, da cidade de Porto Velho (RO).

“Durante a execução da obra a empresa vencedora passou a presentar sérios problemas de evolução. Eles não contrataram pessoas suficientes para conduzir a obra, erraram várias vezes nas etapas iniciais, de terraplanagem e movimentação de solo, o que causou muitos atrasos e prejuízos. A obra, com muita insistência e fiscalização, chegou a 33% de execução e, em novembro do ano passado, eles abandonaram o canteiro de obras após 8 notificações de ajustes para que a obra não tivesse irregularidades na parte estrutural”, narrou Nascimento.

O diretor do Campus informou que após realizar todas as instâncias de fiscalização, após o abandono da obra, foi feita a rescisão do contrato, com penalização da construtora com uma multa de R$ 112 mil, valor proporcional ao custo da obra, além de um bloqueio que impede a construtora a concorrer em novas licitações do Instituto Federal, em nível nacional, por dois anos. Agora, a instituição prepara nova licitação e aguarda recursos que deverão ser liberados pelo governo federal.

“A obra agora vai para uma nova fase, que é uma segunda licitação do remanescente. Estamos buscando orçamento para fazer, tendo em vista que os preços dos materiais subiram muito por conta da pandemia. Por ser um ano eleitoral, a liberação dos recursos é mais difícil, mas estamos trabalhando para que o Ministério da Educação faça o repasse direto para socorrer o remanescente da nossa obra, que está avaliado em R$ 2,5 milhões”, explicou o diretor - Thiago Pereira do Nascimento, Diretor do Campus Arapongas - Thiago Pereira do Nascimento, Diretor do Campus Arapongas

Segundo Nascimento, com a liberação do orçamento, a instituição conclui o processo licitatório em 30 dias, para dar nova ordem de serviço. A expectativa é de retomada das obras ainda no segundo semestre de 2022.

“Paralelo a isto, existe uma segunda obra acontecendo no local, que é a guarita, o cercamento e o acesso às dependências do campus. Essa é uma outra licitação, outro contrato, onde uma executora de Maringá realizou tudo o que estava previsto, dentro do cronograma do contrato e deve entregar o trabalho na próxima semana. A gente desmembrou em dias etapas. Então o bloco está inacabado por conta dos problemas com a outra construtora e a fase dois está em dia”, finalizou o responsável.

O projeto

O novo Campus do IFPR em Arapongas está sendo construído em terreno doado pela prefeitura, na Avenida Saracura do Mangue, Parque Industrial. Segundo o projeto, o bloco terá 930 metros quadrados de área, com 10 salas, para aula e setor administrativo. Também consta do projeto a construção de vias de acesso, estacionamento, urbanização e paisagismo. Na primeira licitação, a obra estava orçada em R$ 1,5 milhão.

