Obra de revitalização do Parque dos Pássaros será licitada

Após reunião realizada em Curitiba nesta quarta (01), o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, informou que a obra de revitalização do Parque dos Pássaros em Arapongas será licitada em janeiro de 2022.

Em julho, Nunes visitou o Parque dos Pássaros acompanhado do prefeito Sérgio Onofre e também do vice-prefeito, Jair Milani.

“Será uma grande obra e que tem tudo a ver com a nossa política de preservação e valorização do meio ambiente. Uma reivindicação do prefeito e que trará ainda mais qualidade para Arapongas”, disse o secretário.

Segundo Onofre, a revitalização do Parque dos Pássaros fará com que um dos pontos turísticos de Arapongas ganhe mais vida.

“Recebemos a notícia de licitação da obra do Parque dos Pássaros e ficamos muitos contentes. Um dos cartões-postais da cidadã ganhará uma nova cara. Sendo um local acolhedor para as famílias, para o lazer, prática esportiva e descanso. Essa era uma das prioridades que firmamos neste novo mandato”, frisou.

PROJETO

A revitalização do Parque dos Pássaros é um projeto no valor de R$ 2,4 milhões. Com área de 76.593,14 metros quadrados, o espaço é um dos cartões-postais da cidade. O investimento é da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo. O parque vai contar com três lagos represados, que devem abrigar peixes, patos e tartarugas; trilhas para caminhada e espaços destinados ao lazer, com equipamentos e mobiliários de recreação, como a academia ao ar livre e um playground. O projeto contempla, ainda, a reforma da antiga Usina do Conhecimento, que passará a abrigar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.