Com uma área total de 580,70 m², a unidade contará com instalações modernas e funcionais

A concessionária Motiva Paraná iniciou a construção da nova base operacional da Polícia Rodoviária Federal no km 194 da BR-369, em Arapongas (PR). O projeto tem como objetivo melhorar as condições de trabalho da corporação e do atendimento aos clientes. A previsão é de que as obras sejam finalizadas até maio de 2027.

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Com uma área total de 580,70 m², a unidade contará com instalações modernas e funcionais, distribuídas em três principais estruturas, todas projetadas para atender às necessidades operacionais da PRF.

O espaço principal terá uma área de 257,75 m², composto por uma sala operacional e de espera, banheiros adaptados masculino e feminino (PcD), alojamentos masculino e feminino, banheiros operacionais, vestiários masculino e feminino, copa e um estacionamento exclusivo para viaturas.

"A inovação presente na base, com instalações modernas e funcionais, reflete o compromisso da Motiva Paraná com o conforto e o suporte necessário aos policiais, garantindo ambientes mais adequados para desempenharem suas importantes funções. Além disso, este investimento reforça nosso propósito de contribuir para a segurança e bem-estar tanto dos agentes quanto dos motoristas que utilizam nossas rodovias diariamente.", destaca o gerente de Engenharia de Implantação da concessionária, Alex Sandro Rigo.

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Por conta das obras, o retorno no km 194 da pista sentido sul da BR-369 será fechado. Os motoristas poderão utilizar um acesso localizado 800 metros à frente.

Conforme o contrato de concessão, a Motiva Paraná irá construir sete bases operacionais no total para órgãos de segurança, sendo cinco para a PRF e duas para o Batalhão da Polícia Rodoviária (BPRv).