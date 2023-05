Obra de grafiteiro paulista chama atenção em Arapongas

A obra do grafiteiro paulista Héu não passa despercebida por quem anda pela região do Espaço Cultural Milene, em Arapongas. Na semana passada, ele concluiu a pintura da caixa d’água do espaço, retratando pássaros da fauna local. Esta é a primeira obra do artista na cidade, onde decidiu morar há 04 meses.

continua após publicidade

“Esta é a primeira de muitas, eu espero. Acabei de me mudar, ainda estou conhecendo os espaços da cidade, mas já tenho vários projetos para Arapongas”, disse o artista.

Juscelino Nascimento, de 33 anos, o Héu, é natural de São Paulo e já pintou murais de graffiti em diversos estados do Brasil, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia, além de já ter realizado murais em outros países, como Chile e Uruguai. Atualmente, cursa Artes Visuais.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apresentação do Balé Teatro Guaíra atrai grande público na região

Héu também já participou de eventos culturais em Londrina e Apucarana. Foi na região norte do Paraná que conheceu a esposa, que leciona Artes em Arapongas, e por isso, decidiu se mudar para a cidade dos pássaros.

Em sua primeira obra na cidade, o artista, que é um amante da fauna e da flora brasileira, usou cores vibrantes para retratar pássaros comuns de se encontrar na região.

continua após publicidade

“Como eu moro na Zona Rural da cidade, costumo observar esses pássaros com frequência. O tucano é um pouco mais raro, mas os bem-te-vis e os canarinhos são aves abundantes nessa região, no campo e na cidade”, observou.

Curiosidade

O codinome do grafiteiro tem um significado interessante – Héu – de acordo com ele, significa “herrar é umano”, assim, mesmo com a escrita errada.

continua após publicidade

“Muitos dizem que o graffiti é um dom, um talento, mas eu não concordo. Eu acredito que é uma arte que se aprende, e se aprende errando muito. Em cada erro, você se aperfeiçoa, aprende mais. Por isso, decidi usar essas iniciais que evidenciam que o erro faz parte do processo”, explicou.

Para conhecer mais o trabalho do artista, basta acessar o Instagram @heu_ek.

Assista:

Siga o TNOnline no Google News