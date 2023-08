Obra de duplicação da 'Rua Rouxinol' entra em etapa de pavimentação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano, segue avançando com os serviços de duplicação da Rua Rouxinol.

continua após publicidade

A atual etapa consiste na colocação de pavimento em via. Há poucos dias, equipes realizaram o deslocamento de postes existentes e também a colocação de novos postes de iluminação e construção de calçadas. Ainda conforme a Seodur, a obra alcança 40% de execução.

- LEIA MAIS: Sanepar faz reunião para moradores do Petrópolis e Jardim Bandeirantes

continua após publicidade

Projeto:

A duplicação da Rua Rouxinol contará com ciclovia, canteiros, urbanização, arborização e iluminação de Led. A área a ser recapeada tem 9.098,96 m² e o trecho pavimentado de 7.824,46 m².

Com informações cedidas pela Seodur, durante a execução da obra, o trecho não será interditado. É previsto que, seja executado a pavimentação da nova via, feito o desvio do transito para a nova pista e depois executar o recapeamento da via antiga. O prazo para execução é de seis meses. A duplicação conta com trecho de 800 metros, que vai das imediações da faixa elevada, perto da sede da Secretaria de Cultura, até à Rua Rabilonga.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Investimento:

Os serviços contam com investimentos de R$ 2,8 milhões advindos do governo do Estado, via Paraná Cidade.

Siga o TNOnline no Google News