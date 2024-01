Obra da 'Rua Patativa' chega ao final e recebe plantio de 600 árvores

Os serviços de interligação do Jardim Bandeirantes e o Jardim Portal das Flores, através da transposição viária sobre o Ribeirão Bandeirantes Norte pela Rua Patativa, chegaram em fase de conclusão, alcançando 90% de execução. A informação foi confirmada nesta terça-feira (9), por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur).

Segundo a equipe técnica responsável, os serviços seguem para a etapa de urbanização pública (instalação de postes de energia, plantio de grama e arborização). Na etapa anterior, foram executadas a pavimentação, drenagem, instalação de piso tátil e elétricas, entre outros. Por fim, será feira a sinalização horizontal das pinturas de faixas. A conclusão da obra é prevista para fevereiro.

O investimento é de R$ 576.872,98. O prefeito Sérgio Onofre reitera que a obra amplia a qualidade dentro da mobilidade urbana, gerando diversos benefícios. “Algo que potencializa o desenvolvimento da nossa cidade, com uma nova interligação de bairros. No caso da Patativa, as equipes do Corpo de Bombeiros, por exemplo, economizarão cerca de 5 minutos para chegar até bairros localizados do outro lado da cidade, como o Jardim Aeroporto, Primavera, Caravelle, Tropical, Universitário e Dona Martinha, entre outros”, frisou o prefeito.

Mudas danificadas:

A obra da Rua Patativa conta também com investimentos na área de arborização. Neste sentido, conforme a Prefeitura de Arapongas, foi feito o plantio de 600 mudas de árvores de toda a extensão. Contudo, segundo apurado pela empresa responsável pela obra, muitas das mudas foram danificadas. “Foi-nos repassado que diversas mudas recentemente plantadas já foram destruídas. Há a hipótese de possível vandalismo ou até mesmo estragos feitos por alguns animais soltos. De qualquer forma, vamos apurar para as devidas responsabilidades”, inclui o prefeito Sérgio Onofre. A Prefeitura reitera para que a população ajude a cuidar dos espaços públicos e, nos casos de vandalismo, denuncie através do 153 ou 0800 645 90 60 (Guarda Municipal).



