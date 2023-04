Obra da Estrada da Aliança em Arapongas entra na etapa final

Da Redação

Investimento é de R$ 4.394.857,55

Com a etapa de drenagem já executada, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), entra na etapa final da pavimentação e urbanismo da Estrada da Aliança. O projeto contempla trecho total de 2.050 metros de extensão. O trajeto se constitui em prolongamento da Rua Tangará, passando pela PR-444 e seguindo até a entrada do loteamento Bem Viver Arapongas. O investimento é de R$ 4.394.857,55, com recursos do Paraná Cidade. A obra é executada pela empresa Greenpav Pavimentação Asfáltica Eireli.

Segundo o prefeito Sérgio Onofre, a meta é entregar a estrada pavimentada no mês de maio, juntamente com a primeira etapa do Residencial Bem Viver – ou seja, as primeiras 683 casas, de um total previsto de 1.479 unidades. “Teremos a presença do governador Ratinho Júnior, secretários de Estado, deputados e outras lideranças, num evento que também deverá marcar a entrega de outras obras e a assinatura de convênios para outros investimentos no município”, destacou o prefeito.

Ainda de acordo com a Seodur, neste momento as equipes têm executado a etapa de pavimentação e construção de meio-fio. A etapa seguinte consiste na execução no urbanismo, com construção de calçadas, plantio de grama e pinturas. O vice-prefeito e também secretário de Obras, Jair Milani, disse que as chuvas atrasaram um pouco o desenrolar da obra, mas que agora retoma em ritmo acelerado. “Nossa equipe de engenharia tem acompanhado de perto. Os serviços seguem o cronograma esperado, tendo em vista que, além de ser uma grande obra, ela trará melhor trafegabilidade e acesso ao Residencial Bem Viver Arapongas, reforçando o sonho da casa própria para muitas famílias”, salientou.

