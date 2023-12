Número de notificações de trânsito cai 80% em Arapongas

O novo mecanismo de segurança para o trânsito, implantado no mês de outubro em Arapongas por iniciativa da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), começou causando polêmica. Mesmo o início do funcionamento sendo precedido de uma campanha através dos meios de comunicação, redes sociais e com panfletagem de rua e em pontos estratégicos, através da Guarda Municipal (GM) e alunos das escolas cívicos militares, entre outros colaboradores, o número de notificações foi alto nas primeiras semanas, causando muitas reclamações.

A boa notícia é que desde então o índice de notificações vem caindo de forma impressionante. “Hoje aquele número inicial já caiu 80% e, pela experiência verificada em outros municípios que implantaram o mesmo sistema, vai cair ainda mais, tornando o trânsito mais humano e seguro”, afirma o secretário Municipal de Segurança, Paulo Argati.

O novo sistema é compreendido por câmeras de monitoramento OCR, com sistema para detectar infrações, como por exemplo o avanço do sinal vermelho ou paradas sobre a faixa de contenção e faixa de pedestres. Além disso, detecta também carros com registros de furto ou roubo – gerando um alerta nas centrais de Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal. “Já tivemos inclusive a identificação de veículo com histórico de roubo que foi identificado depois de cruzar uma dessas câmeras, o que mostra a importância do sistema não só na proteção da vida, mas também do patrimônio”, acrescenta Argati.

Ao todo, 17 equipamentos automáticos passaram a funcionar em pontos de alto fluxo de veículos. Cada um dos sensores conta com três câmeras (uma para registro de avanço de sinal que detecta pelo sensor quando o veículo ultrapassa a faixa, outra para monitoramento de veículos em situação de roubo ou furto e uma terceira com monitoramento 24h em todos os cruzamentos). Nos balanços anuais divulgados pelas forças municipais de segurança, os acidentes de trânsito, com atropelamentos, feridos e óbitos sempre tiveram destaque, uma realidade que a Sestran espera finalmente começar a mudar com o auxílio desses equipamentos.

“Como sempre, o que vale é a consciência do motorista. Infelizmente, muitas pessoas daqui quando vão para Londrina, Maringá, Curitiba e outras cidades se cuidam com a sinalização para não levar multa. Aqui elas acham que podem fazer o que quiser no trânsito, expondo sua vida e a vida dos outros a risco. Arapongas não é mais uma cidade de pequeno porte. Tem quase 130 mil habitantes e uma grande frota de veículos e motocicletas em movimento permanente”, acrescenta o secretário.

VOCÊ SABIA?

Conforme estabelecido pelo art. 208 do Código de Trânsito Brasileiro, avançar a linha de retenção com o sinal no vermelho já passa a ser considerado avanço de sinal. Infração: Gravíssima/ Pontuação: 7 pontos/ Multa: R$ 293, 47.

