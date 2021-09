Da Redação

NRE lamenta morte de professora de Arapongas

O Núcleo Regional de Educação, NRE, lamentou a morte da professore de matemática Ivanilde de Noronha, de Arapongas, que faleceu nesta sexta-feira (24).

O velório acontece neste sábado, das 10h às 13h e depois o sepultamento no cemitério municipal. A causa da morte não foi informada.

"É com sentimento de profundo pesar que o NRE de Apucarana recebeu a notícia da partida da Prof.ª Idalina Rossetti, da disciplina de Matemática, do CE Ivanilde de Noronha, de Arapongas, onde estava readaptada desde 2019. Idalina foi funcionária do Setor de Recursos Humanos e também Documentadora Escolar do Município de Arapongas, durante muitos anos e era muito querida pelos Diretores, Professores e Funcionários das Escolas. Era uma pessoa meiga e muito prestativa e tornou-se muito amiga de todos no Núcleo. Deus conforte o coração de todos que a amavam e a acolha em seus braços para o descanso eterno", informou o NRE