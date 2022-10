Novo selo, urna histórica e desfile marcam aniversário de Arapongas

Da Redação

Abrindo as comemorações do aniversário de Arapongas, o prefeito Sérgio Onofre lançou nesta sexta-feira (7), o Selo Comemorativo dos 75 Anos do município – a ser celebrado no próximo dia 10 de outubro. Durante o ato foi aberta também a Urna Histórica; que como uma “Cápsula do Tempo”, armazena itens que contam a história do município. Com peças guardadas quando Arapongas completou 25 e 50 anos de emancipação. “ E agora, para comemorar os 75 anos, abrimos a Urna Histórica que conta um pouco da história e memórias de munícipes, entidades, clubes de serviço, entre outros, aqui depositados. Um momento especial, que relembra o passado, e mais do que isso, nos faz querer um futuro ainda melhor”, falou Onofre. Na sequência, as autoridades municipais acompanharam o desfile da fanfarra e pelotão do Colégio Emílio de Menezes. Os alunos partiram da Praça Júlio Junqueira (Praça Mauá) e seguiram até a Praça da Paróquia Nossa Senhora Aparecida (Igreja Matriz). Veja o vídeo abaixo.

Mais comemoração

Agora, a contagem regressiva é para a Arapongas Fest 2022, que começa neste sábado, 08. Com uma grade ampla de shows gratuitos, no Centro de Eventos Expoara, o evento retorna para a programação especial do município – após dois anos de suspensão por conta da pandemia. Até 11 de outubro, a população vai acompanhar shows com Hewertton Bobatto, Pedro Sanchez e Thiago, Bruna Karla, Guilherme Guerra & Joao Castilho, Stefani Pizo, Mariana e Matheus, e o principal show com o cantor e compositor, Luan Santana – no dia 10, com arrecadação de 1kg de alimento na entrada do show.

Urna Histórica

Em 1972, o município de Arapongas completava 25 anos. Quando na gestão do prefeito Sadaho Yokomizo foi feita uma urna, onde as pessoas podiam depositar mensagens, para a comemoração do Cinquentenário de Arapongas – permanecendo lacrada e guardada na Prefeitura.

Em 1997, no dia 10 outubro (quando o município completou 50 anos) foi aberta a Urna. Seu conteúdo ficou exposto para toda a população. Momento em que todos puderam deixar mensagens para a nova data de abertura da urna: nos 75 Anos de Arapongas - a se completar em 10 de outubro de 2022. Nesta oportunidade, foram revistos itens como: materiais da urna histórica de 25 e 50 anos; uniformes escolares dos Anos 72; fotos; postais; documentos; camisetas; cartas; fita VHS e lembranças de pessoas da comunidade que foram colocadas na exposição do cinquentenário.

Exposição

A Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) vai promover de 19 de outubro até dia 18 de novembro, a exposição dos itens que contaram a história de Arapongas ao longo de décadas. Além de possibilitar o envio de novas mensagens e armazenamento de itens a serem relembrados no Centenário de Arapongas. O conteúdo será guardado e lacrado, ficando sob a guarda da equipe da Biblioteca Municipal Machado de Assis. E só será aberta novamente em outubro de 2047; quando o município completar 100 Anos.













